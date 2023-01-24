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مطلوبٌ ممرّضون وممرّضات للعمل في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي

مطلوبٌ ممرّضون وممرّضات للعمل في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي

24 يناير 2023 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوفاء الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لتشغيل (كادر تمريض) حسب نظام العقد الجزئي.

الشروط والمهارات الوظيفية المطلوبة

1. أن يكون المتقدّم/ة حاصلًا/ة على شهادة (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها، بتقدير لا يقل عن جيد.

2. أن يكون المتقدّم/ة حاصلًا/ة على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.

3. يفضل أن يكون المتقدّم/ة من سكان مدينة غزة.

4. يفضل أن يكون المتقدّم متفرّغًا للعمل، ويشترط عدم عمله في أي من المستشفيات أو المراكز الحكومية.

5. ألا يزيد عمر المتقدّم/ة عن 30 عامًا.

المهارات العامة للوظيفة المطلوبة:

- القدرة على الاتصال الفعّال والتطوير والإبداع في العمل.

- التمتع بشخصية مرنة وقادرة على تحمّل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

- المشاركة بأية أعمال أخرى وتلبية التكاليف في إطار العمل وبكافة الأوقات.

-  إجادة اللغة الانجليزية (كتابة ومحادثة)، وإجادة التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

طريقة التسجيل

- ملاحظة / سيكون العمل بنظام العقد الجزئي بالساعة حسب النظام.

- للتسجيل للوظيفة إلكترونيًّا من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )  .

- التقديم إلكتروني فقط وعلى المتقدّمين إرفاق (السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والأوراق الثبوتية، بالإضافة لشهادة حسن سير وسلوك) في ملف واحد إلكترونيّاً وسيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفية للشروط أعلاه.

- ينتهي استقبال الطلبات إلكترونيّاً على الموقع تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023م.

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