مطلوبٌ ممرّضون وممرّضات للعمل في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوفاء الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لتشغيل (كادر تمريض) حسب نظام العقد الجزئي.

الشروط والمهارات الوظيفية المطلوبة

1. أن يكون المتقدّم/ة حاصلًا/ة على شهادة (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها، بتقدير لا يقل عن جيد.

2. أن يكون المتقدّم/ة حاصلًا/ة على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.

3. يفضل أن يكون المتقدّم/ة من سكان مدينة غزة.

4. يفضل أن يكون المتقدّم متفرّغًا للعمل، ويشترط عدم عمله في أي من المستشفيات أو المراكز الحكومية.

5. ألا يزيد عمر المتقدّم/ة عن 30 عامًا.

المهارات العامة للوظيفة المطلوبة:

- القدرة على الاتصال الفعّال والتطوير والإبداع في العمل.

- التمتع بشخصية مرنة وقادرة على تحمّل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

- المشاركة بأية أعمال أخرى وتلبية التكاليف في إطار العمل وبكافة الأوقات.

- إجادة اللغة الانجليزية (كتابة ومحادثة)، وإجادة التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

طريقة التسجيل

- ملاحظة / سيكون العمل بنظام العقد الجزئي بالساعة حسب النظام.

- للتسجيل للوظيفة إلكترونيًّا من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا ) .

- التقديم إلكتروني فقط وعلى المتقدّمين إرفاق (السيرة الذاتية والشهادات الجامعية والأوراق الثبوتية، بالإضافة لشهادة حسن سير وسلوك) في ملف واحد إلكترونيّاً وسيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفية للشروط أعلاه.

- ينتهي استقبال الطلبات إلكترونيّاً على الموقع تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023م.