حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بـ الضفة الغربية المحتلة، تخلّلتها مواجهات في بعض المناطق.

ووفق نادي الأسير شنّت قوات الاحتلال مداهمات وتفتيشات لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقلت القوات عددًا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حي خلة العامود، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.

واقتحمت قوة أخرى، مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت منزلي الوزير والأغبر، قبل اعتقال الشابين علاء الوزير وصدقي الأغبر.

وتخلّل الاقتحامين اشتباكات مسلّحة، استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي خلة العامود، ومخيم بلاطة.

وتجدّدت في ساعات متأخرة من الليل عمليات إطلاق النار التي تستهدف مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار على المستوطنة، وانسحبوا، بينما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في المنطقة عقب العملية.

ولفتت المصادر النظر إلى أن المسلحين استهدفوا آليات الاحتلال العسكرية بالرصاص خلال اقتحامها لبلدة بيت أمر في منطقة "ظهر البراهيش".

وشدّد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية قرب بلدة دير شرف، قبل أن يعتقل 4 فلسطينيين من محافظات، طوباس ونابلس وجنين.

واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية أطراف بلدة دير شرف، بالقرب من المفرق المؤدّي إلى محافظتي جنين وطولكرم، وشرعت بتفتيش المركبات الفلسطينية.

واعتقل جيش الاحتلال 4 فلسطينيين، بينهم محامٍ، عقب تفتيش مركباتهم على مدخل بلدة دير شرف.

وذكر نادي الأسير بأن المعتقلين هم: المحامي بهاء بشارات من بلدة طمون، ويحيى أبو سالم وصالح الكردي من نابلس، ومعتصم المصري من جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين