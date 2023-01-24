فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قتلى وجرحى في سلسلة حوادث إطلاق نار بولايات أميركية

في باطن الأرض.. رصد ظاهرة تحدث كل بضعة عقود

ألمانيا تحاكم أفرادا بجماعة خططت "لانقلاب".. وهذه التهم الموجهة إليهم

أول تعليق من أميركا على حرق المصحف في السويد

الخطيب يحذر من تصعيد غير مسبوق جراء عدوان الاحتلال

تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومقتل أفرادها

"طلب غريب" من أطول رجل في العالم خلال لقائه بأقصر شخصين

زعيم جماعة مناهضة للإسلام يمزق نسخة من القرآن في هولندا

8 عمليات إطلاق نار من أصل 27 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

دولة عظمى تعاني "الشيخوخة".. عدد السكان يتناقص منذ 14 عاما

ما هو أحدث رد تركي على حرق "القرآن" أمام سفارتها في ستوكهولم؟

24 يناير 2023 . الساعة 06:40 بتوقيت القدس
...

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، إنه سيتم تنظيم برنامج "احترام القرآن الكريم" اليوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية الحكومية، مساء أمس.

وأوضح أرباش أن البرنامج سيتم تنظيمه في المكان الذي أحرق فيه زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن.

وأضاف أن أحد الشيوخ المعينين من قِبل رئاسة الشؤون الدينية التركي سيتلو آيات من القرآن أمام مبنى السفارة، وسيتم ترجمة الآيات إلى اللغات التركية والسويدية وربما الإنجليزية أيضا.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#تركيا #السويد #حرق المصحف #حرق القرآن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة