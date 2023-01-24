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زعيم جماعة مناهضة للإسلام يمزق نسخة من القرآن في هولندا

24 يناير 2023 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
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مزق زعيم جماعة "بيغيدا" المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واغنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم في مدينة دين هاج.

ونشر العديد من الناشطين في هولندا، مقطع فيديو يظهر تمزيق واغسفيلد لنسخة من القرآن في حديقة عامة بالمدينة.

وكان المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، أحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة في المدينة.

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وأثار حرق المتطرف السويدي غضباً واسعا في العالم العربي والإسلامي، وشهده العديد من العواصم والمدن احتجاجات على حرق المصحف الشريف، وعدوا ذلك إساءة لكل المسلمين وتحد للعالم أجمع.

المصدر / وكالات
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#حرق المصحف الشريف #متطرف سويدي #متطرف هولندي

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