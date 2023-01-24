ما حقيقة تخلي ليفربول عن محمد صلاح؟

أفاد موقع رياضي إيطالي، مساء الاثنين، بأن نادي ليفربول الإنكليزي، قد يتخلى عن نجمه المصري، محمد صلاح، مقابل الحصول على خدمات جناح يوفنتوس، فيديريكو كييزا.

ويأتي التقرير الذي نقلته صحف إنكليزية، عن "كالتشيو ميركاتو"، في ظل انخفاض غير مسبوق في المستوى لصلاح، وحصيلة تهديفية هي الأقل في الدوري الإنكليزي منذ قدومه إلى أنفيلد في 2017.

ورغم أن الهداف المصري، لا يزال يقدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا، فإن المدرب الألماني، يورغن كلوب، "غير مقتنع بصلاح في الفترة الأخيرة، مع تسجيله سبعة أهداف فقط وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة، بحسب ما أورد "كالتشيو ميركاتو".

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ليفربول منفتح على فكرة بيع صلاح في ظل تقارير عن اهتمام نادي باريس سان جرمان، "ولكن إذا عرضوا 80 مليون يورو".

وأضافت أن ليفربول سيستثمر أموال بيع صلاح، حيث حدد مبلغ 60 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب المميز في صفوف يوفنتوس الإيطالي، كييزا، الذي عاد للملاعب مؤخرا بعد إصابة خطيرة في الركبة أصيب بها قبل عام.

وتشكّل عروض ليفربول هذا الموسم نقيضا واضحا لنتائجه العام الفائت حين اقترب من تحقيق رباعية تاريخية، واحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري، لكنه يقبع حاليا في المركز التاسع بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

المصدر / وكالات