اعتماد مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام 2023"

اعتمد مجلس وزراء الاتصالات العرب مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام 2023".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب للدورة الـ26، في القاهرة برئاسة جمهورية مصر العربية، ومشاركة عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية .

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة، إسحق سدر، إن السلطة تولي اهتماما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى لتطويره رغم التحديات.

ودعا إلى تفعيل التنسيق لحل إشكاليات التداخل في الترددات الإذاعية من قبل الإذاعات الإسرائيلية، والسماح بإدخال أجهزة خدمة راديو وأجهزة إرسال الخدمة الإذاعية، ودعم مشغلي الهاتف الخلوي والأرضي في مناطق "ج" والمناطق النائية والمهمشة.

كما طالب سدر يتعديل تسمية التوقيت الزمني ليصبح "القدس الشرقية"، والتأكيد على التعاون العربي في صناعة وإثراء المحتوى الرقمي العربي، ونشر ثقافة الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت .

وقال: "إننا بحاجة لتعاون عربي دعما للقدس وصمود أهلها، في ظل سياسات الاحتلال القمعية الإحلالية".

يذكر أن القاهرة احتضنت أمس اجتماع الدورة العادية 51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والذي نظمته الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية.

وحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذى يضم ثماني دول، هي: مصر، والسعودية، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، واليمن، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في القرية الذكية.

المصدر / وكالات