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رابط الاستعلام عن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة - يناير 2023

23 يناير 2023 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
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رابط الاستعلام عن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة - يناير 2023

تنشر لكم "فلسطين أون لاين" رابط الاستعلام عن صرف المنحة القطرية الأسر المتعففة - يناير 2023.

وللاستعلام عن المنحة القطرية اضغط هنا

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، أعلنت البدء يوم غدٍ الثلاثاء بصرف دفعة شهر يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، دعمًا للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبّب بها الحصار الإسرائيلي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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