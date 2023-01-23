8 عمليات إطلاق نار من أصل 27 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بشكل كبير، وسجلت 27 عملاً مقاوماً تنوعت ما بين إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات متفرقة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال عمليات المقاومة بالضفة الغربية، لافتاً إلى وجود 8 عمليات إطلاق نار، وتصدي لأربع اعتداءات للمستوطنين، ومواجهات في 15 نقطة تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون وقرية المغير برام الله، تخللها إلقاء حجارة وتصدي لاعتداءات المستوطنين.

ونفذ مقاومون فلسطينيون ثلاث عمليات إطلاق نار في جنين، استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز الجلمة، وفي جنين، وقرب مستوطنة شاكيد.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين في الأماكن الثلاثة (جنين وحاجز الجلمة ومستوطنة شاكيد).

وشهدت جنين أيضاً مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تركزت في مخيمها وبلدة رمانة، وتخللها رشق لجنود الاحتلال بالحجارة.

وفي طولكرم، أصيب جندي برصاص مقاومين فلسطينيين بمخيم نور شمس، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة.

وشهدت نابلس أربع عمليات إطلاق نار، استهدفت جنود الاحتلال خلال اقتحام المدينة، وعند حاجز حوارة، وجبل جرزيم، ومعسكر حوارة، إضافة إلى اندلاع مواجهات عند منطقة سالم.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار" بنابلس، وقاموا برشقهم بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات عدة في بيت لحم، تركزت في بلدة حوسان ومخيم عايدة، ومخيم الدهيشة وبلدة تقوع، تخللها تصدي لاعتداءات المستوطنين ورشقهم بالحجارة.



وامتدت عمليات المقاومة إلى الخليل وتحديداً قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين