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الاحتلال يحوّل شابًّا من مخيم شعفاط للاعتقال الإداري

23 يناير 2023 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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الاحتلال يحوّل شابًّا من مخيم شعفاط للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابًّا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، إلى الاعتقال الإداري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك محيسن من منزله بالمخيم، اليوم، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

يُذكر أن الشاب مالك محيسن أسير سابق، وتعرّض للحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 7 فتية مقدسيّين، هم: أمجد شاور، وآدم نجم، وآدم زيتون، وفؤاد جبريل، وآدم حليسي، وخضر سمرين، ومدحت زاهدة، من حي وادي الربابة بسلوان، والبلدة القديمة بالقدس.

 

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#فلسطين #الاعتقال الإداري #مخيم شعفاط #الداخل المحتل

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