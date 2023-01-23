"مافي مرمرة" ترعى حفلًا لتكريم 100 حافظ للقرآن الكريم

رعت جمعية "مافي مرمرة" التركية، حفلًا لتكريم 100 حافظ للقرآن الكريم وأجزاء منه.

وأقيم حفل التكريم في معهد الأمل بمدينة غزة، بحضور ممثل دار القرآن الكريم والسنة د. أكرم منصور ومشرف حلقات التحفيظ مؤمن عودة، وبمشاركة مدير جمعية "مافي مرمرة" عبر "الزوم" باهشلي إسماعيل سونغور إلى جانب أهالي الطلبة الحافظين.

وأوضح مشرف حلقات التحفيظ مؤمن عودة، أن هذا الحفل جاء تتويجًا لجهود متواصلة منذ عدّة شهور في متابعة حلقات التحفيظ المنتشرة بعدّة مساجد في مدينة غزة.

وأشاد عودة بجهود جمعية "مافي مرمرة" التي تدعم سلسلة مشاريع خيرية في قطاع غزة، منها كفالة حلقات التحفيظ.

من جهته، أكد منصور على أهمية حلقات التحفيظ ودورها في تنشئة الأجيال في المجتمع الفلسطيني.

وأوصى الأهالي بضرورة الاهتمام بأبنائهم وإرسالهم لحلقات تحفيظ القرآن، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود جمعية "مافي مرمرة" لرعايتها هذا الحفل.

بدوره، أوضح باهشلي إسماعيل سونغور أن جمعيته تدير عشرات المشاريع في فلسطين وذلك في إطار خدمة الشعب الفلسطيني.

وذكر سونغور، خلال كلمته، أن التضامن التركي مع فلسطين ممتد منذ عشرات السنوات.

وأشار إلى إبحار سفينة "مافي مرمرة" في مايو/ أيار 2010 من أجل كسر الحصار عن غزة، متابعًا: "رغم أن السفينة لم تستطع الوصول إلى غزة إلا أن دماء الشهداء وصلت".

وعبّر عن ثقته بالأجيال الفلسطينية التي ستحرّر فلسطين "لنلتقي هناك في باحات الأقصى".

وشدّد سونغور على ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وفي ختام الحفل، كرّمت الجمعية 100 حافظ للقرآن بهدايا قيمة وجوائز رمزية.

المصدر / فلسطين أون لاين