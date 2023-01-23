بغياب أبو سليم .. نتائج اجتماع اتحاد كرة القدم

أعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، عن شكره وامتنانه للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد مبادرته التي قدّمها لشعبنا باستعداد الجزائر لاستضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية على الملاعب الجزائرية، واعتبارها ملاعب بيتية للفرق والمنتخبات الفلسطينية.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، الذي عقد اليوم الإثنين، بحضور الأعضاء من المحافظات الشمالية وعضوين من غزة " صلاح أبو العطا ومحمد الأغا"، بينما حضر أعضاء الشتات عبر تقنية "زووم".

كما وجّه الرجوب تحياته وشكره للأندية والمنظمات العالمية التي قرّرت مقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة لأندية المستوطنات المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية.

وأكد أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تنتقل بشكل إيجابي في المحافل الدولية، مشدّدًا على "أننا نريد ممارسة حقنا في تطوير ولعب كرة القدم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية".

وفي مستهلّ الاجتماع، رحّب الرجوب بالحضور، وتم اعتماد جدول أعمال الجلسة، حيث أكد أن الكل مطالب بالحفاظ على المنظومة الرياضية وحماية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأن نجعل مكانة الاتحاد القارية والدولية أولوية يجب الحفاظ عليها.

وشدّد على المكتب التنفيذي للاتحاد هو مَن يرسم السياسات، والتنفيذ يكون من خلال الأمانة العامة والدوائر، بإشراف مباشر من رئيس الاتحاد.

وأقرّ المجتمعون المقترح الجديد لتشكيل هيئة الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

كما تم استعراض رزنامة المنتخبات الوطنية لعام 2023، وعلى رأسها المنتخب الوطني الأول، الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في الإمارات، ثم التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، وأخيرًا المشاركة في بطولة الأمم الآسيوية 2023، المقرر أن تحتضنها دولة قطر.

كذلك تم استعراض رزنامة الدورات التدريبية الخاصة بعام 2023، إضافة لملخص الموسم الرياضي 2022/2023.

وخلال الاجتماع، أكد الرجوب أن الدائرة النسوية تحتاج لاهتمام ورعاية وإدارة سليمة، ورسم أهداف واضحة لبناء لاعبات قادرات على المنافسة في المسابقات الخارجية.

كما أبدى الاستعداد للموافقة على توفير الاحتياجات الكاملة للملاعب الـ7 الموجودة في لبنان وإعادة تأهيلها، مطالبًا بضرورة بناء مدارس كروية ترفد الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية بالمواهب.

المصدر / وكالات