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غزة: لاعب منتخب ومدير اتحاد في في آن واحد !

23 يناير 2023 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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اللاعب محمود طافش
غزة / مؤمن الكحلوت:

يستعد منتخب فلسطين للبيسبول للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا  لعام 2023،  بدولة باكستان التي تستضيف المسابقة.

 وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى الذي يشارك لأول مرة في تاريخه إلى جانب منتخبات " الهند، نيبال، سيرلانكا "، فيما ضمت المجموعة الثانية " باكستان،  أفغانستان، بنغلاديش". 

ويضم المنتخب عدد من اللاعبين من غزة والشتات، من بينهم الكابتن محمود طافش مؤسس اللعبة في فلسطين المدير التنفيذي للاتحاد حاليا، ليجمع بين منصبين في آن واحد، علما أنه مثل منتخب فلسطين للشباب سابقا، ليكون أول فلسطيني يلعب باسم فلسطين في منتخبين مختلفين.

 وغادر اللاعبين مؤيد طافش، ومصطفى طافش، ومحمد الأضم وأشرف مراد"، رفقة  رئيس الاتحاد أحمد طافش غزة أمس في طريقهم للعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

 وسيواجه فدائي البيسبول منتخب الهند في اللقاء الأول يوم الجمعة القادم، على أن يلعب مع منتخبي نيبال وسيرلانكا تواليا.

 ويسعى فدائي البيسبول لتقديم صورة مشرفة بالبطولة، رغم قلة الإمكانيات وشح المعدات و الموارد.

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#محمود طافش #منتخب فلسطين للبيسبول

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