ماذا قال أنشيلوتي عن اهتمام أرسنال وتشيلسي بكامافينغا؟

سخر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، من الأنباء التي تتحدث عن رغبة تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين في التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط النادي الملكي، ونقله إلى البريميرليغ في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية نقلتها شبكة (NNN): "كامافينغا لاعب لا يمكن المساس به في ريال مدريد، بالتأكيد لن نسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع المدرب الإيطالي المخضرم حديثه بالقول: "كامافينغا بالنسبة إلي تماماً مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، إنه لاعب لا يمكن التخلي عنه".

وسبق لمصادر صحفية القول إن أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يتطلعان إلى تعزيز صفوفهما عبر التعاقد مع كامافينغا، البالغ من العمر 20 عاماً، في ظل تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.

وظهر كامافينغا في 17 مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، قدّم خلالها تمريرة واحدة حاسمة، لكنه اكتفى باللعب أساسيّاً في 5 منها، وبلغ إجمالي عدد دقائق لعبه 1132 دقيقة هذا الموسم.

المصدر / وكالات