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خدمات النصيرات يتعاقد مع مدرب مغمور !

23 يناير 2023 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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فريق خدمات النصيرات
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن تعاقد مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات مع الكابتن إبراهيم حسين، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وقاد الكابتن حسين أول تدريب للفريق اليوم على ملعب النصيرات البلدي، بعد قبول استقالة الكابتن بلال تمراز أمس، عقب هزيمة الفريق من نادي غزة الرياضي.

وتعتبر هذه التجربة التدريبية الأولى للمدرب حسين في الدرجة الممتازة، حيص سبق له أن قاد فريق أهلي البريج الموسم الحالي، وكذلك أشرف على قطاع الناشئين بنادي الهلال في المنطقة الوسطى، ويحمل شهادة تدريب "C".

ويحتل خدمات النصيرات  المركز الحادي وقبل الأخير برصيد "11" نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق غزة الرياضي أقرب منافسيه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الأولى.

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#خدمات النصيرات #ابراهيم حسين

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