بشرى سارة لشباب رفح قبل مواجهة الشجاعية

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت تدريبات شباب رفح عودة اللاعبين المصابين للمشاركة في اطار التحضيرات لمباراة القمة المرتقبة أمام اتحاد الشجاعية، في اطار الجولة الـ17 من دوري الدرجة الممتازة.

وأصبح من المؤكد مشاركة عماد فحجان في المباراة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، حيث غاب فحجان منذ مباراة شباب رفح وخدمات النصيرات في الجولة الـ13 بسبب الاصابة في عضلات أسفل البطن.

وعاد فحجان للتدريبات بشكل تدريجي بعد غيابه عن مباريات الفريق الثلاثة الماضية أمام الهلال وشباب جباليا والصداقة، حيث اكتملت جاهزية اللاعب الذي سيتواجد في التشكيل الأساسي للزعيم في مباراته مع الشجاعية.

وفي نفس السياق عاد عبد الله قفة متوسط ميدان شباب رفح للتدريبات التي غاب عنها بعد مباراة الفريق أمام الصداقة، والتي شهدت تعرض اللاعب لإصابة قوية أدت لنقله إلى مستشفى الشفاء قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية بعدم وجود إصابة خطيرة.

وأظهر التشخيص الطبي لاصابة قفة عن وجود كدمة في الركبة وأنه بحاجة للراحة ليومين قبل العودة للتدريبات.

واكتملت جاهزية محمود أبو عمران الظهير الأيمن الغائب عن الفريق بسبب الإصابة، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة ظهوره من جديد بعدما غاب لعدة أسابيع بسبب معاناته من إصابة عضلية.

المصدر / فلسطين أون لاين