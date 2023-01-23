برشلونة يتحرك لخطف نجم ريال مدريد

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة فريق برشلونة المنافس في الدوري الإسباني بدأت تحركاتها للتعاقد مع ماركو أسينسيو، جناح مواطنه وغريمه الأزلي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبينت الصحيفة أن مفاوضات التجديد بين أسينسيو وإدارة النادي الملكي تعثرت وبالتالي سيغادر اللاعب الفريق نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده، الأمر الذي يمنح برشلونة فرصة التعاقد معه بالمجان.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد قدم إلى أسينسيو عرضًا للتجديد بنفس قيمة عقده الحالي، لكنه رفضه وطلب راتبًا أعلى بشرط ضمان المشاركة الأساسية في قادم المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى أن خيار أسينسيو مناسب لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، وتتناسب صفقته مع السياسة التي تتبعها الإدارة بالتعاقد مع اللاعبين بالمجان بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وتابعت الصحيفة أن تغيير أسينسيو لوكيل أعماله وتعاقده مع خورخي مينديز الذي تربطه علاقة قوية مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سيسهل انتقال اللاعب للنادي الكتالوني.

وأضافت "سبورت" أن برشلونة جس النبض من خلال تواصله مع مينديز، وسؤال وكيل الأعمال الشهير عن مستقبل أسينسيو، وإمكانية انتقال الأخير إلى الفريق نهاية الموسم بالمجان، حيث أجاب مينديز أن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، وأنه يدرس حاليًا جميع الخيارات المتاحة أمامه.

وكان أسينسيو، المولود في مايوركا، على بُعد خطوة واحدة من التوقيع لبرشلونة في 2014، لكن البرسا رفض دفع حوالي أربعة ملايين يورو للتعاقد معه، لينتهي الأمر باللاعب بالذهاب إلى مدريد.

وفي الأسابيع الأخيرة، سُئل أسينسيو في مناسبات قليلة عن رحيل افتراضي عن مدريد وعن إمكانية الذهاب إلى برشلونة، ليرد: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو ريال مدريد، أنا سعيد هناك، لكن في المستقبل لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

يذكر أن أسينسيو لا يلعب بانتظام مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث ظهر في 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ومنذ يناير/ كانون الثاني الحالي، يمكن لأسينسيو التفاوض مع أي نادٍ يريده دون الرجوع لإدارة ناديه ريال مدريد؛ كونه بقي لانتهاء عقده 6 أشهر.

المصدر / وكالات