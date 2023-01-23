اتحاد الدير يضع قدمًا في الدرجة الأولى بفوز مثير على المغازي

غزة/ وائل الحلبي:

قلب اتحاد دير البلح الطاولة على جاره خدمات المغازي، وأصبح على مشارف الصعود لدوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة الجماهيرية التي جمعتهما على ملعب الدرة، في إطار الأسبوع الـ15 من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

اتحاد الدير نجح في القفز لصدارة الترتيب بعد هذا الفوز المثير، الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن المغازي الذي تراجع للمركز الثاني بتوقف رصيده عند 26 نقطة.

المغازي تمكّن من التقدّم عبر لاعبه إبراهيم البحراوي في الدقيقة (27)، قبل أن يعدل إبراهيم أبو شكيان النتيجة لاتحاد الدير (56)، وينجح سمير البيوك في تسجيل هدف الفوز للدير في الدقيقة (64).

وأصبح اتحاد الدير بحاجة لتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام الرباط وجماعي رفح لضمان الصعود للدرجة الأولى، دون النظر لنتيجة مباراتي المغازي مع القادسية وشباب معن، فيما أصبحت مهمّة الأخير في التأهل معقّدة حيث يحتاج للفوز في المباراتين شرط أن يتعثر اتحاد الدير بالخسارة في مباراة واحدة.

وفي ختام مباريات دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال حقّق اليرموك فوزًا معنويًّا على الرضوان بهدفين دون رد، ليرفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقّف رصيد الرضوان عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء خدمات جباليا والمغراقة بهدفين لكل منهما، حيث حسم خدمات جباليا بطاقة الصعود للدرجة الأولى منذ الجولة الماضية، ليبقى في المركز الأول بعد هذه النتيجة برصيد 25 نقطة، ورفع المغراقة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع والأخير، علما أنه هبط لدوري الدرجة الثالثة منذ الجولة الفائتة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء التفاح والزيتون الذي جرى بينهما على ملعب اليرموك، ليحصل كل فريق منهما على نقطة رفع بها التفاح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وبقي الزيتون في المركز السادس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين