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رونالدو يحاول إقناع نجم برشلونة السابق بتدريب البرازيل

23 يناير 2023 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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رونالدو يحاول إقناع نجم برشلونة السابق بتدريب البرازيل

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يستعد للسفر إلى أوروبا، الأيام القادمة، من أجل حسم هوية المدرّب الذي سيخلف تيتي في تدريب منتخب السامبا.

وأعلن تيتي استقالته رسميًّا من منصبه مديرًا فنيًّا للمنتخب البرازيلي، بعد توديع السامبا منافسات مونديال قطر 2022 من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، على إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ونقلت "آس" عن وسائل إعلام برازيلية قولها إن: "أحد أهداف رئيس الاتحاد البرازيلي هو التمكن من مقابلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعد أن أصبح (الأخير) دون فريق منذ إقالته من تدريب منتخب بلاده".

وأضافت الصحيفة أن الأسطورة البرازيلية رونالدو حرص على تنظيم مقابلة بين رئيس الاتحاد وإنريكي، بعدما أصبح المدير الفني الأسبق لبرشلونة بمثابة المرشح الأبرز لتولّي مهمّة تدريب المنتخب البرازيلي.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #رونالدو #منتخب البرازيل

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