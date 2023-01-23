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التحفظ على صيدلي في الخليل

23 يناير 2023 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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ضبطت الشرطة أكثر من 1200 حبة من الحبوب المخدرة كانت تباع داخل صيدلية ببلدة بني نعيم شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت بحيازة أحد مروجي المخدرات 37 حبة من حبوب لاريكا المخدرة في بلدة بني نعيم، على حاجز تفتيش، وقبضت على المشتبه فيه.

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وأشارت إلى أنه وخلال عملية تفتيش المركبة عثر بداخلها على 37 حبة من حبوب لاريكا المخدّرة، وتبيّن بأن مصدرها من داخل صيدلية في البلدة.

وقالت الشرطة: " تحصّلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش تلك الصيدلية وخلال عملية التفتيش بحضور طبيب من مديرية الصحة عثر بداخلها على 1204 حبات من هذه الحبوب المخدّرة دون وجود فواتير رسمية والتي يمنع تداولها إلا بوصفة طبية".

وأوضحت أنه تم ضبط الحبوب المخدّرة والقبض على مروّجها وصاحب الصيدلية والتحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مخدرات #حبوب مخدرة #الضفة الغربية #لاريكا

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