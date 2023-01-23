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البطريرك ثيوفيلوس يدين حرق نسخة من القرآن في السويد

23 يناير 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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دان بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، جريمة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال ثيوفيلوس في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية: "إن هذه جرائم تُعزز الكراهية وتُبعدنا عن السلام المجتمعي والأخلاق الإنسانية التي أوصانا الله بها جميعاً".

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وأضاف: "إن القوانين التي تمنح حق الاعتداء على معتقدات الآخرين تحت ادعاء حرية التعبير عن الرأي يجب أن يتم معالجتها من قبل السلطات التشريعية، ومحاسبة من يعتدي على معتقد الآخر من قبل السلطات القضائية التي من واجبها حماية مشاعر الناس والعمل على تعزيز السلم المجتمعي والروح الأخوية بين أبناء المجتمع الواحد وليس توفير غطاء قانوني لمن تسوّل له نفسه بالتعدّي على معتقدات الآخرين".

وشدّد بطريرك القدس على أن من حق أي إنسان أن يعتقد بما يشاء، لكنه ليس من حق أي شخص المساس بمعتقد الآخر أو مضايقته أو أن يمنعه من ممارسة شعائره الدينية بحرية أو الحد من حرية وصوله إلى الأماكن المقدّسة، وهذه حقوق يجب أن تكون في صُلب دستور أي دولة قبل بند "حرية التعبير".

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدّد" الدنماركي اليميني المتطرّف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه الجريمة.

وندّدت العديد من دول العالم الإسلامي بسماح الحكومة السويدية بإحراق المصحف الشريف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #القدس #السويد #القرآن الكريم #البطريرك ثيوفيلوس

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