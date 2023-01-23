فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التحفظ على صيدلي في الخليل

البطريرك ثيوفيلوس يدين حرق نسخة من القرآن في السويد

الشيخ "صلاح": كل جهود الاحتلال لفرض واقع جديد بالأقصى مصيرها الفشل

الاتحاد الأوروبي يطالب السويد باتخاذ خطوات بشأن حرق القرآن

طاقم طبي يبدأ بإجراء عشرات عمليات القلب المفتوح بغزة

اتحاد المقاولين في غزة يعلن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا"

صبري: رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يعطي المستوطنين أيّ حق

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

مواطنة ألمانية نصرانية تشهر إسلامها أمام المحكمة الشرعية بغزة

النائب أبو راس: العدوان على الخان الأحمر جريمة تنذر بانتفاضة كبيرة

الاتحاد الأوروبي يطالب السويد باتخاذ خطوات بشأن حرق القرآن

23 يناير 2023 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
...

قالت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إنه يتوجب على السلطات السويدية اتخاذ خطوات بشأن حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية يوهانس باهركي في مؤتمر صحفي ببروكسل.

ولفت باهركي إلى أن مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع القيم التي يرتكز إليها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "كما قلنا مرارا من قبل، لا مكان للعنصرية وكراهية الأجانب والكراهية العرقية والدينية في الاتحاد الأوروبي".

وأردف "هذه قضية يجب على السلطات السويدية التعامل معها واتخاذ خطوات بشأنها".

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه الجريمة.

وندّد مسؤولو الحكومة والمعارضة في تركيا بسماح الحكومة السويدية بإحراق المصحف الشريف، كما صدرت إدانات من العديد من دول العالم الإسلامي.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#السويد #الاتحاد الأوروبي #القرآن الكريم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة