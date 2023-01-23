طاقم طبي يبدأ بإجراء عشرات عمليات القلب المفتوح بغزة

بدأت الطواقم الطبية في قسم جراحة القلب بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، إجراء سلسلة عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح وذلك بالشراكة مع وفد طبي برئاسة استشاري جراحة القلب المفتوح القادم من ألمانيا د. أسعد هنية.

ووفقًا لاستشاري جراحة القلب في مستشفى غزة الأوروبي د. ساهر أبو غالي فإنه من المقرر أن يلبث د. هنية في مستشفى غزة الأوروبي نحو أسبوعين يجري خلالهما بالشراكة مع الطاقم المحلي عشرات العمليات النوعية على صعيد تغيير الشرايين واستبدال وترميم صمامات القلب التي تعمل بشكل غير صحيح والعديد من العمليات الأخرى المعقدة والنوعية.

ولفت إلى أنّ المرضى الذين سيتم إجراء العمليات لهم يعانون من مشاكل صحية تطلبت تحويلهم لإجراء العمليات خارج قطاع غزة ولكن تعذر خروجهم لأسباب مختلفة تتعلق بحالتهم الصحية وصعوبة إجرائها، وأسباب لها علاقة بتنسيق سفرهم إلى مستشفيات الداخل أو إلى القدس المحتلة.

وأضاف د. أبو غالي أنه ومنذ وصول البروفيسور د. أسعد هنية استشاري جراحة القلب المفتوح، تم جدولة الحالات التي تعذّر سفرها خارج غزة، وإتمام ومراجعة كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ولفت د. أبو غالي إلى أهمية مثل هذه الوفود في تبادل وتعزيز الخبرات لدى الطواقم الطبية المحلية العاملة في قطاع غزة.

من جانبه، اعتبر د. هنية إجراء هذه العمليات بالتدخلات الجراحية المهمة والمعززة لجراحة القلب المفتوح في مستشفى غزة الأوروبي، مضيفًا إلى أنّ نوعية العمليات تكمن بأنها من العمليات التي كانت تتطلب تحويلًا للخارج وهو ما ساهم في التخفيف عن المرضى وتحقيق نتائج مُطمئِنة لهم.

كما وأشار إلى مشاركة الطاقم المحلي في إجراء العمليات وهو ما يعزز تبادل الخبرات وتطوير المهارات الجراحية والعناية بالمريض قبل وبعد إجراء العملية، معبّرًا عن شكره وتقديره الفريق المحلي على جهودهم في إنجاح الزيارة، ومتابعة المرضى ما بعد العمليات.

المصدر / فلسطين أون لاين