صبري: رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يعطي المستوطنين أيّ حق

أكد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري اليوم الإثنين، أنّ جرأة قطعان المستوطنين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى لن يعطيهم أيّ حق بشبر في أرض الإسراء والمعراج.

وقال في بيان صحفي: إنّ "جرأة قطعان المستوطنين صباح اليوم بتدنيس الأقصى المبارك برفع العلم الإسرائيلي في باحاته وما كانت إلا بسبب الحماية العسكرية التي تُقدّم لهم"، مضيفًا: إنّ "المعتدي يجبن أن يفعل هذا بدون سلاح، وهذا لن يعطيهم أيّ حق بأيّ شبر من أرض الإسراء والمعراج".

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واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ودنسوه بانتهاكات صارخة.

ورفع المستوطنون علم الاحتلال خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، ورددوا أناشيدهم الاستيطانية، وأدوا ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي داخل باحات المسجد الأقصى.

وكانت "منظمات الهيكل" أعلنت عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق اليوم الإثنين 23 من يناير الجاري.

وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين