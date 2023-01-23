الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين.

وفرض التكتل الأوروبي (يضم 27) دولة ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة الأخلاق.

وفي السياق، كشف موقع "إيران ديلي" أنّ أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت "37 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًّا".

بدوره، استبعد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، الذي ترأس الاجتماع اليوم، إمكانية "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية"، مشيرًا أنّ القرار "يحتاج إلى قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء".

وأضاف في تصريحات صحفية: "لا يمكن البت في شأن الحرس الثوري الإيراني، دون قرار من المحكمة أولًا".

ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على "القائمة السوداء"، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

المصدر / وكالات