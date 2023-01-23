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مواطنة ألمانية نصرانية تشهر إسلامها أمام المحكمة الشرعية بغزة

23 يناير 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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المواطنة الألمانية "كاتيا ميز"

أشهرت المواطنة الألمانية "كاتيا ميز" وهي نصرانية الديانة من طائفة الكاثوليك، إسلامها أمام المحكمة العليا الشرعية بغزة.

وحضر إشهار الألمانية ميز الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، رئيس المحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة العليا الشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ عمر نوفل، والشيخ عماد مدوخ، والشيخ جمال الحفني.

وأكدت ميز أمام الشيخ الجوجو وأعضاء الهيئة، أنها ترغب بطوعها واختيارها اعتناق الدين الإسلامي وتقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبرسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام.

وعقّب الشيخ الدكتور الجوجو على إشهار المواطنة الألمانية إسلامها بالقول، إنّ الإسلام والأسس والمبادئ التي بُنيت عليها الشريعة الإسلامية تؤكد على الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان باعتباره جوهر الوجود الإنساني.

وشدّد على ضرورة الاقتناع الكامل بمبادئ الإسلام قبل الدخول فيه ويكون ذلك على رضا كامل دونما إكراه أو إجبار من أحد، ودون تحقيق منفعة أو دفع مفسدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #مواطنة ألمانية #نصرانية تشهر إسلامها

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