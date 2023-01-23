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النائب أبو راس: العدوان على الخان الأحمر جريمة تنذر بانتفاضة كبيرة

23 يناير 2023 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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النائب د. مروان أبو راس

أكد النائب مروان أبو راس رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، أن تنفيذ أعضاء برلمان الاحتلال (الكنيست) جولة استفزازية للخان الأحمر في القدس المحتلة،ومطالبات ما يسمى (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير بهدمه، جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال، مشدداً أن هذه الانتهاكات تنذر بانتفاضة كبيرة يقودها الشعب الفلسطيني  ضد الاحتلال.

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وقال أبو راس في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "ندرك تماما أن هذه الحكومة  الصهيونية ستفعل ما لم يفعله  أحد من جرائم ويجب أن تلقى ما لم يلقاه أحد من الحكومات السابقة من عمليات استشهادية و نوعية كالتي أرغمت أنف العدو ومن هم أكبر من المجرم بن غفير كشارون ورابين  مما جعلهم ينسحبون من أرضنا".

وأضاف: إن "الإجرام الذي يستفز به المجرم بن غفير ومن معه سينقلب عليهم  رأساً على عقب و سيجدون ما لم يتوقعونه من شعبنا الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الانقسامات الصهيونية تتزايد.

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وأكد على أن "الفلسطينيين في الداخل المحتل  أكثر وعياً في ظل عيشهم تحت نظام عنصري فاشي و ظالم  ، وما يحدث من انتهاكات وجرائم في النقب والداخل المحتل ومنع العلم الفلسطيني  دليل على حالة الرعب التي يعيش بها الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخان الأحمر #انتفاضة #النائب أبو راس

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