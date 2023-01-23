موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك 2022-23

محمد زقوت

ينتظر مشجعو كرة القدم الإسبانية موعد مباراة نادي برشلونة القادمة ضد نادي ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويستضيف نادي برشلونة على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" نادي ريال سوسيداد، مساء يوم الخميس، ضمن دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023 والمؤهل إلى دور نصف النهائي.

وتأهل نادي برشلونة إلى هذا الدور بعد تغلبه على نادي أتلتيكو سبتة بخمسة أهداف دون رد وكذلك تأهل نادي ريال سوسيداد بعد ريال مايوركا بهدف دون رد، وقد أسفرت قرعة دور الـ8 عن مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد والتي سحبت في مقر الاتحاد بالعاصمة مدريد.

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد ربع نهائي كأس الملك؟

تقام مباراة نادي برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضد ريال سوسيداد في دور الـ 8، يوم الأربعاء الموافق 25/1/2023م.

ما هو توقيت مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد ربع نهائي كأس الملك؟

تختلف بث توقيت مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس الملك في دور ربع النهائي (الـ 8) من دولة إلى أخرى، ونوضح بالجدول توقيت بث المباراة، كالتالي:

الدولة الساعة تونس والجزائر والمغرب 09:00م مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين 10:00م السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن 11:00م الامارات وسلطنة عمان 12:00م

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وريال سوسيداد في دور الـ8 من كأس الملك

تذاع مباراة ربع نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال سوسيداد على قنوات SSC السعودية بصورة مشفرة وتذاع على تطبيق شاهد VIP.

تشكيلة الفريقين في مباراة ربع نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال سوسيداد 2022-23

التشكيلة المتوقعة لـ برشلونة ضد ريال سوسيداد في مباراة ربع نهائي كأس الملك

من المتوقع أن يعتمد مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز التشكيلة التالي:

في الحراسة: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسين - كوندي

في الوسط: بيدري - بوسكيتس - فرينكي دي يونج

في الهجوم: جافي - روبيرت ليفاندوفسكي - ديمبلي

التشكيلة المتوقعة لـ ريال سوسيداد ضد برشلونة في مباراة ربع نهائي كأس الملك

من المتوقع أن يعتمد مدرب ريال سوسيداد إيمانول ألجواسيل التشكيلة التالية:

في الحراسة: أليكس ريميرو

في الدفاع: أيهان مونيوز - روبين لي نورماند - إيجور زوبيلديا - أريتز إيلوستوندو

في الوسط: ميكيل ميرينو - برايس مينديز - مارتين زوبيميندي

بين الوسط والهجوم: دافيد سيلفا

في الهجوم: تاكيفوسا كوبو - ألكساندر إيزاك

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر الفرق تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا نادي برشلونة رصيد (31 لقبًا) ويأتي بالمرتبة الثانية نادي أثلتيك بيلباو برصيد (23 لقبًا)، ثم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد (19 لقبًا).

المصدر / فلسطين أون لاين