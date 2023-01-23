بعد خسارته المدوية من الأهلي.. الكشف عن المرشح لخلافة مدرب الزمالك "فيريرا"

تعالت الأصوات لإقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها امام فريق نادي الأهلي، إلا أن إدارة القلعة البيضاء فضلت التريث قليلا بانتظار مباراة الفريق ضد فاركو في الدوري المصري.

وكشف نجم منتخب مصر السابق أحمد شوبير، عن تطورات الموقف في القلعة البيضاء قائلاً إن إدارة الزمالك حسمت مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وسيجرى الإعلان عن القرار النهائي بعد مباراة الفريق الأبيض ضد فاركو في الدوري المصري، متطرقا للحديث عن البدلاء المرشحين لخلافته.

وقال شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم": «أمير مرتضى منصور هو الذي طلب الهدوء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير فيريرا، بعدما كان هناك اتجاه لإقالته، وهو الذي طلب التريث لأنه من أنصار استمرار فيريرا في منصبه".

وأضاف: مجلس إدارة الزمالك أجمع على رحيل فيريرا، لكن هناك أصوات أخرى طالبت بمنح فيريرا فرصة خلال الثلاث مباريات المقبلة، خاصة مع ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، والكابتن جمال عبد الحميد وخالد لطيف أصبحوا المكلفين بالتفاوض مع فيريرا.

وأردف: "التعاقد مع بديل أجنبي أصبح أمرًا صعبًا، لذلك كان الاتجاه للبحث عن مدرب مصري، والبعض اقترح خالد جلال، لكن الاسم الذي أصبح عليه إجماع هو الكابتن أسامة نبيه، والذي سيصبح المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم حال رحيل فيريرا".

وواصل: "تم عرض اسم باتشيكو بين المرشحين لقيادة الزمالك، والذي يمتد عقده مع بيراميدز حتى نهاية الموسم، رغم أنه يمر بفترة جيدة مع فريقه الحالي".

المصدر / وكالات