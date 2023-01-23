"التشريعي" يُحذّر من خطورة الدعوات لتهجير سكان "الخان الأحمر"

حذّرت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني من تداعيات دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" لطرد سكان بلدة الخان الأحمر من قريتهم في مدينة القدس المحتلة.

ودعا رئيس اللجنة النائب د. عاطف عدوان إلى الانتفاض بوجه الاحتلال ومقاومته بكافة الوسائل، لردعه عن مخططاته الإجرامية والفاشية ضد القدس وقراها وسكانها.

وطالب في تصريح صحفي، منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والعمل على وقف خطة "الترانسفير" والتطهير العرقي الصهيوني الممنهج في الاعتداء على السكان الأصليين وتهجيرهم.

وشدد النائب د. عدوان على ضرورة العمل من أجل وضع حدٍّ للمعاناة والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

المصدر / فلسطين أون لاين