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مهول.. مدينة صينية تُسجل أدنى درجات الحرارة

23 يناير 2023 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
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مدينة صينية تُسجل أدنى درجات الحرارة

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين، عن تدني درجات الحرارة  لرقم مهول في مدينة موخه بشمال الصين.

وقالت الوكالة إن درجة الحرارة انخفضت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر في المدينة بشمال الصين مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا.

وحطمت درجة الحرارة في المدينة الواقعة في أقصى شمال الصين، على الحدود مع روسيا، الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية تحت الصفر في عام 1969.

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وانخفضت درجات الحرارة في المدينة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وضرب البرد القارس مقاطعة هيلونجيانج، حيث تقع مدينة موخه، حيث سجلت العديد من المناطق في سلسلة جبال هينجان الكبرى أبرد درجات حرارة على الإطلاق.

وبحسب شينخوا فمدينة موخه نفسها تشهد استمرار الثلج والجليد لمدة ثمانية أشهر من العام وتسجل متوسط درجة حرارة سنوية تقل عن 3 درجات مئوية تحت الصفر.

المصدر / وكالات
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