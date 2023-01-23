بكيرات: الحاضنة الشعبية درعٌ للمقاومة والمرابطين في "الأقصى"

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، ناجح بكيرات: إنّ "الحاضنة الشعبية مثّلت دورًا مهمًّا للمقاومة الفلسطينية والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إنّ "مدينة القدس تتعرض لانتهاكات خطيرة منذ أن جاءت الحكومة الصهيونية المتطرفة، وأنّ هناك خطة صهيونية شاملة لتحييد وخنق المسجد الأقصى المبارك".

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وبيّن أنّ الاحتلال "يسعى لتحقق الحُلُم الصهيوني في باحات المسجد الأقصى المبارك، ويفرض قيودًا داخل باحاته"، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يسعى "لبناء الكنيس الصهيوني وهيكله المزعوم، ولنقل الشمعدان إلى داخل المسجد الأقصى وقبة الصخرة".

واسترسل: "كل المشاريع الصهيونية التي تقام في المسجد الأقصى والحفريات تحت المسجد هي تحضير لبناء الهيكل المزعوم".

وذكر بكيرات أنّ حكومة الاحتلال تهدف لفرض واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى، وتسعى لإنهاء دور الأوقاف الإسلامية فيه.

وأوضح أنّ المرابطين لا يزالون يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، ملفتًا إلى أنه "إذا لم تتحرك الأمتان العربية والإسلامية نصرةً للمسجد الأقصى المبارك فإنّ وضع الأقصى سوف يتغير جذريًّا".

ونبّه إلى أنّ المسجد الأقصى يعيش أخطر مراحله التاريخية، والاحتلال يسعى للقضاء على الهوية الفلسطينية العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين