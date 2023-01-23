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23 يناير.. "صدام" يقصف (تل أبيب) بـ39 صاروخًا

23 يناير 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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الرئيس العراقي الراحل الشهيد صدام حسين

في مثل هذا اليوم من عام 1991 أتمّ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصفه لـ "تل أبيب" أهم مدن الاحتلال الإسرائيلي التي تعد عاصمته الاقتصادية، بـ39 صاروخًا أسفرت عن مقتل 73 إسرائيليًّا وإصابة نحو 230 وتدمير حوالي 7440 وحدة سكنيّة.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من انطلاق حرب الخليج الثانية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد العراق عام 1991، نفّذت بغداد تهديدها بقصف مدن الاحتلال.

وبحسب وثائق رسمية، فإنّ الرد العسكري العراقي المفاجئ بدأ في 18 يناير/كانون الثاني واستمر حتى 25 فبراير/شباط 1991، وتضمن 19 هجومًا صاروخيًّا انطلاقًا من غرب العراق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صدام حسين #قصف تل أبيب #حرب الخليج الثانية

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