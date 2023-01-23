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مطلوب مدرس وسائط متعددة للعمل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

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مطلوب مدرس وسائط متعددة للعمل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

23 يناير 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مدرس وسائط متعددة ) .

شروط وظيفة مدرس وسائط متعددة

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بمعدل لا يقل عن 75%.

- معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

- معرفة جيدة بتصميم و انتاج الرسومات الجرافيكية المتحركة (موشن جرافيك)

- معرفة جيدة بآلية إنتاج مشاريع الوسائط المتعددة والتعامل معها.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في التصميم ثلاثي الأبعاد 3D  و مفاهيم VFX و الخدع السينمائية ودمج التصوير مع الواقع.

- يفضل من لديه معرفة بالتقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي و الواقع المعزز.

- أن يكون لديه أعمال فنية ومشاريع مميزة.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال بوابة الوظائف الخاصة بالكلية عبر الرابط التالي:

 https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

-  آخر موعد للتقدم بتاريخ 27-1-2023

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