فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مدرس وسائط متعددة للعمل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

"حماس": إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي

الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023

"الإسلامية المسيحية" تُحمّل الاحتلال مسؤولية المساس بالخان الأحمر

فتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن بدءًا من هذا التاريخ

سفير إسرائيلي ثانٍ ينشق عن حكومة نتنياهو

معلمو الضفة: سنُصعّد حراكنا حال تنصُّل حكومة اشتية من وعودها

مجلدات غوشة عن القدس.. جهد مؤسسي أنجزه شخص واحد

بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

"حماس": إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي

23 يناير 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إنّ إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر بـ القدس، هو أمر ليس جديدًا، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي.

وأضاف قاسم في تصريح لإذاعة الأقصى، اليوم الإثنين، حول تهديد الاحتلال بتهجير قرية الخان الأحمر، أنّ ترحيل المواطن صاحب الحق في الأرض سياسة عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لصالح تضخيم المستوطنات.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه

 وأكد أنّ الجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم في قرية الخان تعلن أنّ الأرض فلسطينية ولا يمكن للاحتلال طرد الفلسطينيين منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الخان الأحمر #تطهير عرقي #تهجير الخان الأحمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة