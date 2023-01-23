"حماس": إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إنّ إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر بـ القدس، هو أمر ليس جديدًا، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي.

وأضاف قاسم في تصريح لإذاعة الأقصى، اليوم الإثنين، حول تهديد الاحتلال بتهجير قرية الخان الأحمر، أنّ ترحيل المواطن صاحب الحق في الأرض سياسة عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لصالح تضخيم المستوطنات.

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وأكد أنّ الجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم في قرية الخان تعلن أنّ الأرض فلسطينية ولا يمكن للاحتلال طرد الفلسطينيين منها.

المصدر / فلسطين أون لاين