"الإسلامية المسيحية" تُحمّل الاحتلال مسؤولية المساس بالخان الأحمر

حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من التداعيات الخطيرة لدعوات المستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحام وتهجير أهالي الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، مؤكدةً أنّ الهدف من مخطط الاحتلال هو إقامة (القدس الكبرى) (E1)، عبر إفراغ المنطقة الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت من أي تواجد فلسطيني.

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ونبهت في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أنّ سياسة هدم تجمع الخان الأحمر وتهجير سكانه تتم وسط تزايد عمليات القتل اليومية وبدم بارد من قبل قوات الاحتلال، والتمادي العدواني بمزيد من عمليات الهدم والتهجير ولا سيما في الخان الأحمر سيكون له تداعيات خطيرة ستقود إلى موجة تصعيد جديدة يتحمل الاحتلال ومتطرفيه مسؤوليتها.

ودقت الهيئة جدران الخزان، مشيرة إلى دعوات المستوطنين وقادتهم لاقتحامه وتنفيذ مخطط هدمه وتهجير أهله، وما يتبع ذلك من موجة تصعيد لا يُحمد عقباها.

ودعت الهيئة في بيانها إلى الحشد الجماهيري المكثف والواسع والرباط في الخان الأحمر للذود عنه، والحيلولة دون تنفيذ مخططات الاحتلال وسوائب مستوطنيه بهدم القرية وترحيل سكانها قسرًا.

وطالبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لوقف عمليات الهدم والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، مشيرةً الى أنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدًا خطيرًا في عمليات القتل والهدم والتهجير في ظل صمت دولي وعالمي مريب، وإفلات دولة الاحتلال من العقاب هو الذي يُشجّعها على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم.

يُذكر أنّ أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، يُخطّطون لاقتحام قرية الخان الأحمر، بهدف الضغط على رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" للعمل على إخلائها.

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وكان الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير"، أعلن أنه سيطلب من الحكومة إخلاء قرية الخان الأحمر، بشكل فوري.

ويأتي اقتحام أعضاء الكنيست، قبل تقديم رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من الشهر المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين