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بالفيديو والصور بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه

23 يناير 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًا على دعوات اقتحامه

بدأ صباح اليوم الإثنين، الأهالي في التجمع في الخان الأحمر بـ القدس المحتلة ردًّا على دعوات المستوطنين لاقتحامه والمطالبة بتهجير أهله.

وتتزامن الدعوات مع نوايا اليمين الإسرائيلي المتطرّف وأعضاء "الكنيست" بمهاجمة الخان الأحمر والضغط من أجل تهجير سكانها.

وقال رئيس مجمع الأقصى للتبرعات والتراث الشيخ ناجح بكيرات، إنّ حكومة الاحتلال تهدف إلى تهجير أهالي القدس وتضييقهم بكل الطرق، وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخان الأحمر #الخان الأحمر في القدس #تهجير الخان الأحمر

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