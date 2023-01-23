إضراب في مؤسسات "الأونروا" بمناطق عملياتها الخمس

عمّ الإضراب الشامل والجزئي اليوم الإثنين، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مناطق عملياتها الخمس.

وأعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " بـ غزة، أمس الأحد، تعليق العمل في جميع مؤسسات "الأونروا" اليوم الإثنين.

وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب محمود حمدان إنّ هذا التعليق ضمن الفعاليات الاحتجاجية في مناطق عمليات الوكالة الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان) احتجاجًا على وقف إدارة الوكالة لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية عن العمل نتيجة إجراءات نقابية ومطلبية.

















