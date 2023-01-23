عمّ الإضراب الشامل واليوم الإثنين، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الضفة الغربية، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبدالله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

وأعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " بـ غزة، أمس الأحد، تعليق العمل في جميع مؤسسات "الأونروا" اليوم الإثنين.

وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب محمود حمدان إنّ هذا التعليق ضمن الفعاليات الاحتجاجية في مناطق عمليات الوكالة الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان) احتجاجًا على وقف إدارة الوكالة لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية عن العمل نتيجة إجراءات نقابية ومطلبية.

















