فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مدرس وسائط متعددة للعمل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

"حماس": إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي

الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023

"الإسلامية المسيحية" تُحمّل الاحتلال مسؤولية المساس بالخان الأحمر

فتح باب التسجيل لقرض الزواج الحسن بدءًا من هذا التاريخ

سفير إسرائيلي ثانٍ ينشق عن حكومة نتنياهو

معلمو الضفة: سنُصعّد حراكنا حال تنصُّل حكومة اشتية من وعودها

مجلدات غوشة عن القدس.. جهد مؤسسي أنجزه شخص واحد

بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

بالصور إضراب شامل في مؤسسات "الأونروا" في الضفة

23 يناير 2023 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...

عمّ الإضراب الشامل واليوم الإثنين، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الضفة الغربية، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبدالله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

وأعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " بـ غزة، أمس الأحد، تعليق العمل في جميع مؤسسات "الأونروا" اليوم الإثنين.

وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب محمود حمدان إنّ هذا التعليق ضمن الفعاليات الاحتجاجية في مناطق عمليات الوكالة الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان) احتجاجًا على وقف إدارة الوكالة لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية عن العمل نتيجة إجراءات نقابية ومطلبية.

photo_2023-01-23_09-37-09.jpg


photo_2023-01-23_09-37-06.jpg


photo_2023-01-23_09-37-03.jpg


photo_2023-01-23_09-36-57.jpg


photo_2023-01-23_09-37-00.jpg
 

 

تويتر تويتر
#الأونروا #أونروا #إضراب في مؤسسات الأونروا #إضراب المناطق الخمس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة