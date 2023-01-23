فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية

مجلدات غوشة عن القدس.. جهد مؤسسي أنجزه شخص واحد

بدء تجمع الأهالي في الخان الأحمر بالقدس ردًّا على دعوات اقتحامه

أدهم جبارين.. مشتبك بنابلس وشهيد في جنين

إضراب في مؤسسات "الأونروا" بمناطق عملياتها الخمس

23 يناير في أحداث ذاكرة فلسطين

الحكومة الفاشية وحرب المُسَيّرات

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

كيف نلزم الجمعية العامة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية؟

بدء الفصل الدراسي الثاني لمدارس قطاع غزة

23 يناير في أحداث ذاكرة فلسطين

23 يناير 2023 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
...

شهد 23 من يناير/ كانون الثاني أحداثًا ومشاهد عدة كانت محط اهتمام عريض، يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها لكم في نقاط:

  • 1517 الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول يسيطر على القاهرة بعد هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي بمعركة الريدانية قرب القاهرة.
  • 1950 "الكنيست" الإسرائيلي (برلمان دولة الاحتلال) يصدر قانونًا بنقل عاصمة الكيان من (تل أبيب) إلى الجزء الغربي من القدس المحتلة، ويفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة.
  • 1968 انتهاء عملية تبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967.
  • 2008 مئات آلاف المحاصرين في قطاع غزة يتدفقون إلى رفح المصرية بعد فتحهم للحدود مع مصر، وذلك بعد اشتداد الحصار وتداعياته الإنسانية على قطاع غزة.
  • 2012 افتتاح أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير وانتخاب محمد سعد الكتاتني رئيسًا للمجلس.
  • 2015 وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
  • 2017 الكونغرس الأمريكي يحرك "الفيتو" لحماية الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#ذاكرة فلسطين #23 يناير #أحداث ذاكرة فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة