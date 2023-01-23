23 يناير في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد 23 من يناير/ كانون الثاني أحداثًا ومشاهد عدة كانت محط اهتمام عريض، يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها لكم في نقاط:
- 1517 الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول يسيطر على القاهرة بعد هزيمة جيش المماليك بقيادة طومان باي بمعركة الريدانية قرب القاهرة.
- 1950 "الكنيست" الإسرائيلي (برلمان دولة الاحتلال) يصدر قانونًا بنقل عاصمة الكيان من (تل أبيب) إلى الجزء الغربي من القدس المحتلة، ويفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة.
- 1968 انتهاء عملية تبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967.
- 2008 مئات آلاف المحاصرين في قطاع غزة يتدفقون إلى رفح المصرية بعد فتحهم للحدود مع مصر، وذلك بعد اشتداد الحصار وتداعياته الإنسانية على قطاع غزة.
- 2012 افتتاح أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير وانتخاب محمد سعد الكتاتني رئيسًا للمجلس.
- 2015 وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
- 2017 الكونغرس الأمريكي يحرك "الفيتو" لحماية الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس.
المصدر / فلسطين أون لاين