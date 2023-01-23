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أسعار الخضار والدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين

23 يناير 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعملة الشيكل، على النحو التالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار الدجاج #أسعار الخضار

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