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تفاصيل الخبر
أسعار الخضار والدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين
23 يناير 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعملة الشيكل، على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار الدجاج
#أسعار الخضار
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