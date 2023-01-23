الطقس: أجواء صافية حتى نهاية الأسبوع

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23 يناير 2023 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيًا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيًا بوجه عام وباردًا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أنّ الجو يكون يوم غدٍ الثلاثاء، صافيًا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة  والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الأربعاء المقبل فيكون الجو صافيًا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

بينما الخميس، فيستمر الجو صافيًا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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