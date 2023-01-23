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بالفيديو صادم لتمساح أعاد جثة طفل غرق وفشل أهله بالعثور عليه

23 يناير 2023 . الساعة 04:26 بتوقيت القدس
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فيديو صادم لتمساح أعاد جثة طفل غرق وفشل أهله بالعثور عليه

صُدم سكان بلدة موارا جاوا الإندونيسية بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غرق سابقا وفشلت أسرته في العثور عليه.

وانتشل التمساح في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات.

في مقطع فيديو صادم، يمكن رؤية تمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون "tvOne" الإندونيسية.

https://twitter.com/pentolrebuss/status/1616286872652902400?s=20&t=IC5H1jngDBZ1uH3nllMxSQ

اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

عندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى البر، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.

تم الإبلاغ سابقا عن أن الطفل الصغير قد غرق في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

المصدر / وكالات
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