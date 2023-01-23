فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النظام الغذائي للأم أثناء الحمل.. دراسة تكشف جديداً مثيراً

"ماركا": ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في حالة واحدة

"عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق نار على الاحتلال جنوب نابلس

بدون علاج.. 4 طرق سهلة لتحسين الصحة العقلية

المحكمة الرياضية تستلم ملف قضية لاعب كرة قدم من غزة

حكام غزة يتمردون على الاتحاد !

"صبري" يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

ناشط حقوقي: السلطة تتبنى سياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري

وقفة جماهيرية غاضبة في رفح تنديداً بحرق نسخة من القرآن في السويد

غونزاليس يهدي برشلونة 3 نقاط مهمة

الرسم وزيارة المعارض يساعدان في تخطي نوبات القلق

23 يناير 2023 . الساعة 03:00 بتوقيت القدس
...
الرسم وزيارة المعارض يساعدان في تخطي نوبات القلق

أكد عميد كلية علم النفس في جامعة موسكو الحكومية للعلوم النفسية والتربوية، ديمتري ديولين، أن الرسم وزيارة المعارض يساعد في 90% من الحالات على تحييد نوبات القلق التي يشعر بها الشخص بعد قراءة أخبار سلبية أو التي تنتاب الطلاب قبل الامتحانات.

وتدرس مجموعة من الباحثين بقيادة ديولين، تأثير العلاج بالفن على البالغين الذين يعانون من أنواع مختلفة من التوتر، بما في ذلك القلق واليأس من قراءة الأخبار السلبية والتوتر الذي يحدث عند الطلاب قبل الامتحانات.

وقال ديولين في تصريحات لوكالة "تاس": "بعد سلسلة من التجارب مع متطوعين، بما في ذلك الطلاب، تبيّن أنه في 90% من الحالات، ساعد الرسم والتفكير في الأشياء الفنية التي أنشأها آخرون في تحييد نوبة القلق، سواء بعد قراءة الأخبار السلبية أو قبل الامتحانات مباشرة".

وتابع ديولين: "كانت نسبة 10% المتبقية من الأشخاص في حالة نفسية أكثر تعقيدًا، الأمر الذي تطلب مشاركة طبيب نفسي واختبار طرق تعافي أخرى".

وأشار ديولين أيضاً إلى أن العلاج بالفن يمكن أن يكون مفيداً ليس فقط لنوبة القلق، ولكن أيضاً لتحقيق أهداف أخرى طويلة المدى. على سبيل المثال، تساعد دروس الرسم المنتظمة البالغين على تحليل تجاربهم على مستوى اللاوعي، وكذلك تحسين الذاكرة وتطوير الخيال، مما يزيد من فعالية اكتساب مهارات جديدة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#القلق #الرسم #دراسة #نوبات #جديدة #المعارض #يساعد #تساعد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة