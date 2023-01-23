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"ماركا": ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في حالة واحدة

23 يناير 2023 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
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"ماركا": ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في حالة واحدة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم أمس الأحد، أن نادي ريال مدريد لا يرغب في الدخول مجددا في صراع مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كيليان مبابي، وأشارت إلى أن نادي العاصمة الإسبانية سيتجه إلى النجم الفرنسي في حالة واحدة.

وقالت الصحيفة الشهيرة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: لن يضيع ريال مدريد الوقت مجددا مع مبابي، خاصة بعد ما حدث في الصيف الماضي مع اللاعب الذي اعتذر للنادي وجدد عقده مع باريس سان جيرمان إلى 2025.

وأضاف التقرير: في ريال مدريد، وبشكل رسمي، نفوا أي اتصال ببيئة مبابي، حتى إذا حدثت مشاكل بين اللاعب وناديه الفرنسي، سيظل ريال مدريد يشاهد فقط ولن يتدخل للحصول على خدماته، سيذهب الفريق الإسباني إلى اللاعب في حالة واحدة، عندما يطلب مبابي الخروج من باريس سان جيرمان، ويحدد النادي الفرنسي سعر اللاعب، لكن في الوقت الحالي لا ترغب إدارة مدريد الدخول في مفاوضات مؤلمة.

المصدر / وكالات
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#رياضة #سان جيرمان #ماركا #نادي ريال مدريد #النجم الفرنسي #عالمية

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