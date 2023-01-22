المحكمة الرياضية تستلم ملف قضية لاعب كرة قدم من غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استلمت المحكمة الرياضية كافة الأوراق المتعلقة بقضية لاعب نادي الرضوان محمد أبو ريالة، الذي تقدم بطعن ضد اتحاد كرة القدم بعدم تحريره من قيود ناديه.

وستعقد المحكمة جلستها الأولى خلال الشهر الحالي، بحضور محامي اللاعب طارق الزر، ومندوب اتحاد كرة القدم، حيث سيتم عقد الجلسة عبر الفيديو كونفرس بين غزة ورام الله.

وستتخذ المحكمة قرارها النهائي، بناء على اللوائح والقوانين الناظمة، بعد أخذ شهادات جميع الأطراف.

ولجأ العديد من الأندية واللاعبين للمحكمة الرياضية للحصول على حقوقهم، وذلك منذ تشكيلها عام 2020 من قبل اللجنة الأولمبية.