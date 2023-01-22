فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحكمة الرياضية تستلم ملف قضية لاعب كرة قدم من غزة

حكام غزة يتمردون على الاتحاد !

"صبري" يدعو للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته في الأقصى

ناشط حقوقي: السلطة تتبنى سياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري

وقفة جماهيرية غاضبة في رفح تنديداً بحرق نسخة من القرآن في السويد

غونزاليس يهدي برشلونة 3 نقاط مهمة

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية في قرية "جوريش"

الصفدي يبحث مع لازاريني جهود استمرار دعم "أونروا"

دعوات للحشد والرباط في الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

8 عمليات للمقاومة بالضفة في الـ24 ساعة الأخيرة

حكام غزة يتمردون على الاتحاد !

22 يناير 2023 . الساعة 23:33 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة اليد تأجيل الجولة الثانية من بطولة كأس المرحوم فتحي جودة، والتي كان مقرر أن تنطلق مساء الأحد على صالة سعد صايل.

وجاء قرار الاتحاد بعد رفض الحكام إدارة اللقاءات وتمردهم على قرار الاتحاد بتخفيض العقوبات التي أصدرها في وقت سابق. 

وكان اتحاد اللعبة، قد أصدر قرارا بتخفيض عقوبة المدرب مروان الزهار  لستة أشهر بدلا من عام، ومن ثم إلغاءها بعد تقديمه إعتذار، وكذلك لاعب الصلاح إبراهيم صباح، الذي تم الغاء عقوبته بعدما تم قرار ايقافه 7 مباريات.

واعتبر الحكام قرار تخفيض العقوبة، تشجيع المعاقبين وزملائهم على تكرار الخطأ بحقهم.

تويتر تويتر
#اتحاد كرة اليد #كأس المرحوم فتحي جودة #حكام كرة اليد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة