حكام غزة يتمردون على الاتحاد !

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة اليد تأجيل الجولة الثانية من بطولة كأس المرحوم فتحي جودة، والتي كان مقرر أن تنطلق مساء الأحد على صالة سعد صايل.

وجاء قرار الاتحاد بعد رفض الحكام إدارة اللقاءات وتمردهم على قرار الاتحاد بتخفيض العقوبات التي أصدرها في وقت سابق.

وكان اتحاد اللعبة، قد أصدر قرارا بتخفيض عقوبة المدرب مروان الزهار لستة أشهر بدلا من عام، ومن ثم إلغاءها بعد تقديمه إعتذار، وكذلك لاعب الصلاح إبراهيم صباح، الذي تم الغاء عقوبته بعدما تم قرار ايقافه 7 مباريات.

واعتبر الحكام قرار تخفيض العقوبة، تشجيع المعاقبين وزملائهم على تكرار الخطأ بحقهم.