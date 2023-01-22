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بانتصار متواضع على خيتافي

غونزاليس يهدي برشلونة 3 نقاط مهمة

22 يناير 2023 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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بيدري غونزاليس

حصد برشلونة ثلاث نقاط مهمة بفوزه على ضيفه خيتافي بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفوز إلى لاعب الوسط بيدري غونزاليس الذي تابع بقدمه كرة عرضية أرسلها البرازيلي رافينيا في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة حقق برشلونة انتصاره الـ 14 ورفع رصيده إلى 44 نقطة معززا موقعه في قمة الترتيب بفارق 6 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام أتلتيك بلباو.

بالمقابل تكبد خيتافي خسارته الثانية تواليا التاسعة بالمجمل هذا الموسم ليبقى رصيده متجمدا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #برشلونة #الدوري الأسباني #خيتافي

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