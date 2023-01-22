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8 عمليات للمقاومة بالضفة في الـ24 ساعة الأخيرة

22 يناير 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووقعت ثماني عمليات ضد قوات الاحتلال، تمثلت في ثلاث عمليات إطلاق نار وخمس نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة عزون بقلقيلية.

وشهدت منطقة زبوبا في جنين مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، إضافة إلى وقوع مواجهات أخرى في بلدة حوارة بنابلس، وعملية إطلاق نار قرب حاجز شافي شمرون.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة غوش عتصيون في بيت لحم، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب عملية إطلاق نار صوب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #نابلس #بيت لحم #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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