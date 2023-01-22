8 عمليات للمقاومة بالضفة بآخر 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت ثماني عمليات ضد قوات الاحتلال، تمثلت في ثلاث عمليات إطلاق نار وخمس نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة عزون بقلقيلة.

وشهدت منطقة زبوبا في جنين مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، إضافة إلى وقوع مواجهات أخرى في بلدة حوارة بنابلس، وعملية إطلاق نار قرب حاجز شافي شمرون.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة غوش عتصيون في بيت لحم، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب عملية إطلاق نار صوب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين