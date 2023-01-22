من هو اللاعب الذي رشحه روي كين للانتقال إلى ريال مدريد؟

كان الأيرلندي روي كين أسطورة مانشستر يونايتد وقائده السابق، رشح اللاعب الإنجليزي الواعد بوكايو ساكا نجم أرسنال متصدر ترتيب البريميرليغ، إلى الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني في المستقبل القريب.

وقال روي كين في حديثه إلى قناة "سكاي سبورت": "بوكايو ساكا أحد أبرز النجوم في العالم خلال الوقت الراهن، لقد قدَّم الكثير من أجل الوجود أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع كين الذي خاض 326 مباراة مع مانشستر يونايتد: "بوكايو ساكا يملك الجودة الكافية التي تجعله قادرًا على اللعب في أفضل أندية أوروبا والعالم، إنه يملك ما يؤهله للعب في صفوف ريال مدريد يومًا ما". وأضاف: "في الوقت الراهن، سيكون من المحال أن يسمح له أرسنال أو ميكيل أرتيتا بالرحيل، حتى وإن كان ريال مدريد مهتمًا بالحصول على خدماته، لكن في المستقبل لا أحد يعلم ماذا سيحدث، ما يهم الآن أن ساكا يملك القدرة على اللعب في ريال مدريد".

ونجح ساكا البالغ من العمر 21 عامًا، في تجاوز خيبة الأمل الكبيرة التي عاشها مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، حينما أهدر ركلة ترجيح حاسمة ليمنح اللقب إلى إيطاليا على حساب الأسود الثلاثة.

المصدر / وكالات